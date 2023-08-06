النادي الصفاقسي يستانف غدا التمارين تحت اشراف نبيل الكوكي

اعلن النادي الصفاقسي، مساء اليوم الاحد، ان الفريق الاول لكرة القدم سيستانف غدا الاثنين تمارينه استعدادا للموسم الكروي الجديد على الساعة 17 و30 تحت قيادة المدرب نبيل الكوكي.

وكشف نادي عاصمة الجنوب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن بقية اعضاء الاطار الفني الذي يضم ايضا نادر الهبيري (مساعد مدرب) وقيس الغطاسي(معد بدني أول) وأنيس كمون (معد بدني ثان) وعبد الغفار فرج الله (مدرب حراس).

وكان النادي الصفاقسي خاض مؤخرا كاس الملك سلمان للاندية تحت اشراف المصري حسام البدري قبل ان يعوضه التونسي انيس الجربي

ويستضيف النادي الصفاقسي في الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي البنزرتي لحساب المجموعة الثانية.



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