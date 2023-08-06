إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 6 أشخاص على خلفية أحداث سبيطلة منهم عونا أمن (وكيل الجمهورية)

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الأحد، 5 بطاقات إيداع بالسجن في حقّ مظنون فيهم بالاعتداء على الوحدات الأمنية ، خلال مناوشات اندلعت في مدينة سبيطلة يوم 5 جويلية المنقضي بين وحدات أمنية ومواطنين خلال حملة مداهمة لعدد من محلات الرهان الرياضي عبر استعمال أسلحة بيضاء وذخيرة وشملت بطاقات الإيداع أحد المنتمين لسلك الحرس الوطني .





كما أصدر قاضي التحقيق اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حقّ أمني على خلفية مقتل الشاب أحمد الصولي يوم 5 جويلية المنقضي في خضم المناوشات المذكورة وفق ما ذكره وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء .



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وكان وكيل الجمهورية صرح في وقت سابق لـ(وات) أن نتيجة التقرير البالستي الخاصة بقضية مقتل الشاب أحمد الصولي بمدينة سبيطلة ، دلت على السلاح الذي خرجت منه الطلقة النارية التي أودت بحياة الشاب الهالك ، ما مكن من معرفة صاحبه وهو أمني تم اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه .



وقد تم في إطار قضية الاعتداء على الوحدات الأمنية ، حجز ذخيرة حية ومبالغ مالية هامة تقدر بـ 26 ألف دينار و5 الاف أورو و12 دفتر ادّخار بريدي في منازل عدد من ذوي الشبهة بسبيطلة وتم تجميد جميع الأرصدة التابعة لذوي الشبهة .

وجاء في بلاغ سابق لوزارة الداخلية أن مجمُوعة من الأشخاص بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين عمدت إلى التصدّي لدّوريّة أمنيّة كانت تحاول القبض على شخص مفتشا عنهُ وذلك بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة.

وأوضحت الوزارة في ذات البلاغ ، الصادر يوم الأربعاء 5 جويلية 2023 ، أن المجموعة المذكورة تصدت للدورية باستعمال بنادق الصّيد والحجارة مضيفة أن إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين أعلنت لاحقا عن وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش .