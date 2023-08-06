بنزرت:تقدم أشغال الفريق الفني المكلف بإعادة إصلاح مخلفات حريق الجسر المتحرك وتأمين رفعه من جديد

تتواصل بشكل حثيث أشغال الفريق الفني الذي تم تركيزه من قبل رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وذلك من أجل إعادة إصلاح مخلفات حريق الجسر المتحرك وتأمين عملية رفعه مؤقتا من جديد،بحسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت أم الزين الطمني.



ويتركب الفريق من ممثلين عن مصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ بمعية عدد من الأسماء الخبيرة من إطارات عليا ومختصة من العاملين السابقين بالجسر.

وأضافت المديرة الجهوية للتجهيز في تصريح لوات أن كافة أعضاء الفريق الفني يعملون منذ يوم أمس، على وضع اللمسات الأخيرة للمخططات الفنية الكفيلة بتنفيذ عملية الرفع المؤقت للجسر من جديد، بحضور مكتب مراقبة فنية معتمد، وذلك حالما تكون الظروف الجوية ملائمة للغرض وفق تأكيدها.



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