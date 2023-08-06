بنزرت:تقدم أشغال الفريق الفني المكلف بإعادة إصلاح مخلفات حريق الجسر المتحرك وتأمين رفعه من جديد

تتواصل بشكل حثيث أشغال الفريق الفني الذي تم تركيزه من قبل رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وذلك من أجل إعادة إصلاح مخلفات حريق الجسر المتحرك وتأمين عملية رفعه مؤقتا من جديد،بحسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجهيز ببنزرت أم الزين الطمني.
ويتركب الفريق من ممثلين عن مصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ بمعية عدد من الأسماء الخبيرة من إطارات عليا ومختصة من العاملين السابقين بالجسر.
وأضافت المديرة الجهوية للتجهيز في تصريح لوات أن كافة أعضاء الفريق الفني يعملون منذ يوم أمس، على وضع اللمسات الأخيرة للمخططات الفنية الكفيلة بتنفيذ عملية الرفع المؤقت للجسر من جديد، بحضور مكتب مراقبة فنية معتمد، وذلك حالما تكون الظروف الجوية ملائمة للغرض وفق تأكيدها.
ويتركب الفريق من ممثلين عن مصالح الهندسة العسكرية والتجهيز ومؤسسة الفولاذ بمعية عدد من الأسماء الخبيرة من إطارات عليا ومختصة من العاملين السابقين بالجسر.
وأضافت المديرة الجهوية للتجهيز في تصريح لوات أن كافة أعضاء الفريق الفني يعملون منذ يوم أمس، على وضع اللمسات الأخيرة للمخططات الفنية الكفيلة بتنفيذ عملية الرفع المؤقت للجسر من جديد، بحضور مكتب مراقبة فنية معتمد، وذلك حالما تكون الظروف الجوية ملائمة للغرض وفق تأكيدها.
وكان رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت سمير عبد اللاوي أكد في تصريح سابق أن الفريق الفني المكلف بمختلف الأعمال الخاصة بإعادة وظيفية الجسر لسالف عملها، تمكنوا من إتمام الاختبارات الفنية الخاصة بمغيرات السرعة الكهربائية التي تم توفيرها من قبل مؤسسة الفولاذ، على المحركات الاضافية للجسر، "بكل نجاح وذلك في زمن قياسي"، حيث تم توجيهها أمس السبت والانطلاق في تركيزها وبقية التجهيزات، قبل تنفيذ عملية بيضاء داخلية على المحركات الرئيسية للجسر ومنها اتخاذ القرار النهائي المتعلق بتنفيذ رفع مؤقت للجسر سيتم الإعلان عنه في الإبان.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 271099