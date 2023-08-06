المسرحية السورية "تجربة أداء" على ركح مهرجان الحمامات الدولي...نقل صادق لوجع الفنان والإنسان

تابع جمهور الدورة 57 لمهرجان الحمامات الدولي مساء السبت المسرحية السورية تجربة أداء (كاستينغ) وهو عمل من إنتاج المسرح القومي السوري، وإخراج وتأليف سامر محمد إسماعيل.

تنظيم هذا العرض يأتي بحسب المنظمين “في إطار انفتاح مهرجان الحمامات الدولي على التجارب المسرحية في المنطقة العربية”، وهو عمل يجمع بين عدة فنون منها المسرح والسينما والرسم، ويتقاسم بطولته كل من الفنانين عامر علي، ومجد نعيم، ودلع نادر.

واعتمد القائمون على هذا العمل مقاربة تقوم على إعادة صياغة القضايا الراهنة في المجتمع بعيدا عن السائد والمألوف. فقد تم تجسيد مواقف درامية عبر النبش في دواخل الشخصيات وكشف معاناتها باعتماد طريقة ترتكز على هدم المسلمات والثوابت والصور النمطية.

وقد صور الممثلون على الركح المعاناة الفردية للإنسان والفنان والمعاناة الجماعية التي تتولد عنها وتمظهر ذلك من خلال الحوارات الثنائية التي شرحت العلاقات الإنسانية من جهة وواقع الفنانين من جهة أخرى.



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ولتمرير رسائله، اعتمد المخرج وكاتب النص على ثنائيات منها الوهم والحقيقة، والواقع والخيال، والسلم والحرب، والهدوء والاضطراب. وبتواتر السرد تتشكل ملامح شخصية "جهاد" (عامر علي) الفنان الذي استبد به المرض النفسي لقسوة واقعه وشخصية زوجته (مجد نعيم) التي تحاول انتشاله من الضياع وشخصية "جوليا" التي تختزل المعاناة في بعدها الفني والإنساني.



وتطرح المسرحية مواضيع متنوعة حيث تراوح بين المجتمعي والثقافي والسياسي والنفسي والإنساني وذلك بأسلوب إخراجي لافت تتماهى فيه الفنون وينفذ فيه النص إلى أعماق الشخصيات، مما شد الجمهور الحاضر على ركح مهرجان الحمامات وتفاعل مع النص وآداء الممثلين الذين نجحوا في نقل وجع الفنان ووجع الإنسان بشكل عام.

