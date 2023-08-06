بطولة العالم للوزن الثقيل: إلغاء نزال الملاكمة بين انتوني جوشوا وديليان وايت بسبب المنشطات

اعلنت هيئة مكافحة المنشطات عن إلغاء المنازلة في الملاكمة التي كانت مقررة بين البريطاني انتوني جوشوا والجامايكي ديليان وايت يوم السبت المقبل بلندن بعد أن جاءت نتيجة تحاليل وايت ايجابية خلال اختبار عشوائي للكشف عن المنشطات.



وذكرت هيئة مكافحة المنشطات التطوعية إنها أبلغت رابطة لجان الملاكمة ومجلس التحكم البريطاني للملاكمة أن "بروتوكول مكافحة المنشطات العشوائي" الذي خضع له

وايت جاءت نتيجته ايجابية مما أدى إلى إلغاء النزال وإجراء تحقيق.



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و من ناحيته، أكد البريطاني ديليان وايت ذو الأصول الجمايكية في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي أنه أصيب بالصدمة بعد أن أدت "نتيجة ايجابية " من اختباره العشوائي للمنشطات إلى إلغاء معركة الوزن الثقيل الأسبوع المقبل مع بطل العالم السابق أنتوني جوشوا.

وقال بهذا الخصوص: " أستطيع أن أؤكد دون أدنى شك أنني لم أتناول المادة المبلغ عنها في أي مرحلة من حياتي وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن وجود نتيجة ايجابية لمادة لم أتناولها,، وكما فعلت في المرة السابقة سأثبت مرة أخرى أنني بريء تماما من هذه التهمة".

