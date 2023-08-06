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كأس العالم للسيدات تحطم الرقم القياسي لعدد المشجعين

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 16:40 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حطمت النسخة التاسعة من كأس العالم لكرة القدم للسيدات الرقم القياسي لعدد المشجعين بعدما تابع 27706 مشجعين فوز السويد بركلات الترجيح على أمريكا حاملة اللقب في دور الستة عشر ليصل إجمالي الحضور بالبطولة إلى 1367037 مشجعا.
وكان الرقم القياسي السابق مسجلا في كندا 2015 عندما حضر 1353506 مشجعين مباريات البطولة التي شارك فيها 24 فريقا.

وجذبت البطولة السابقة في فرنسا قبل أربع سنوات 1131312 مشجعا في 52 مباراة، وبمتوسط 21756 مشجعا في المباراة الواحدة.
...


وخلال النسخة الحالية، بلغ متوسط الحضور في 52 مباراة أقيمت حتى الآن 26289 شخصا. ومن المتوقع أن يزداد العدد مع تدفق الجماهير على الملاعب الكبرى التي نفدت تذاكرها لحضور آخر 12 مباراة في البطولة.
وكان الحضور الجماهيري الأكبر في هذه النسخة 75784 مشجعا في مباراة أستراليا، التي تشارك في استضافة البطولة، أمام أيرلندا في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة.
وشهد فوز اليابان 2-صفر على كوستاريكا في 26 جويلية الماضي في نيوزيلندا أقل حضور جماهيري وبلغ 6992 مشجعا.


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