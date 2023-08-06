كأس العالم للسيدات 2023: خروج المنتخب الأمريكي /حامل اللقب/ بعد خسارته أمام السويد

ودع المنتخب الأمريكي /حامل اللقب/ بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، بعد خسارته أمام المنتخب السويدي 4 / 5 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن دور الـ16 بالبطولة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل السلبي ليحتكما إلى ركلات الترجيح، التي تأهل من خلالها المنتخب السويدي إلى الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الأمريكي قد تأهل لهذا الدور بعد أن حل ثانيا في المجموعة الخامسة برصيد خمس نقاط، فيما صعد المنتخب السويدي بعدما تصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط.

يشار إلى أن المنتخب الأمريكي هو حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة، كما أنه صاحب الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب البطولة، بواقع أربعة ألقاب.



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ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السويدي مع نظيره الياباني في الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، حيث كان الأخير تأهل لهذا الدور عقب فوزه أمس على المنتخب النرويجي 3 / 1.