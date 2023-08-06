وحدات الحرس البحري تنتشل عشرة جثث بسواحل اللواتة بصفاقس خلال ال48 ساعة الأخيرة

أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني الأحد عن تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث (10) في ال48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة من ولاية صفاقس.ووفق بلاغ صادر عن الادارة، فقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات.