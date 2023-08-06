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وحدات الحرس البحري تنتشل عشرة جثث بسواحل اللواتة بصفاقس خلال ال48 ساعة الأخيرة

Publié le Dimanche 06 Août 2023 - 16:36 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أعلنت الادارة العامة للحرس الوطني الأحد عن تمكن وحدات الحرس الوطني البحري من انتشال عشرة جثث (10) في ال48 ساعة الأخيرة بسواحل اللواتة من ولاية صفاقس.
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ووفق بلاغ صادر عن الادارة، فقد تم التنسيق مع النيابة العمومية بصفاقس التي أذنت باتخاذ التدابير اللازمة في خصوص تسخير الطب الشرعي للتعرف على الهويات.


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