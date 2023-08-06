وزير الخارجية المصري في زيارة عمل لتونس يومي 7 و8 أوت الجاري

يؤدي سامح شكري، وزير الخارجيّة بجمهورية مصر العربيّة، زيارة عمل إلى تونس، يومي 7 و8 أوت 2023، تلبية للدعوة المُوجّهة إليه من قبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج.

وستكون هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مناسبة لعقد لجنة التشاور السياسي في دورتها الخامسة عشر برئاسة الوزيرين، وستُخصّص للتباحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائيّة وتكثيف التنسيق والتشاور بخصوص القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.

