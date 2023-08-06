المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تنظم 10 ورشات صيفية لفائدة عدد من التلاميذ الذين يعانون صعوبات واضطرابات تعلم

أفادت رئيسة المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، ريم بالخذيري، أن المنظمة أعدت 10 ورشات صيفية حول البرمجة اللغوية العصبية الموجهة للطفل لفائدة عدد من التلاميذ الذين يعانون صعوبات واضطرابات التعلم بمدرسة خاصة بالعاصمة انطلقت منذ شهر جويلية الماضي لتتواصل الى سبتمبر القادم.



وأضافت ريم بالخذيري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد، أن هذه الورشات تستهدف تنمية المهارات العاطفية وتقنيات التواصل وتطوير الثقة بالنفس وتغيير العلاقة بين المعلّم والتلميذ وعقلنة ردات الفعل لتصبح منعزلة عن الإنفعال والغضب والتصرف بعقلانية وأسس سليمة والقضاء على التردّد والمسائلة الذاتية.





...



ولفتت الى أن الأطفال وهم من تلاميذ المرحلة الابتدائية نقلوا ما عايشوه خلال السنة الدراسية 2022-2023 من صعوبات في التواصل مع الاطار التربوي وصعوبات في التعلم مبرزة أنهم تمكنوا، من خلال المشاركة في ورشات الرسم والتعبير والتواصل الشفوي الذي أمنته مدربة في التنمية البشرية للطفل، من تحقيق تقدم ايجابي ملموس حسب ما عاينه الأولياء الذين لمسوا تغيّر نمط الحياة والانكباب على المطالعة للعديد منهم.



وبيّنت أن المنظمة ستتولى في بداية السنة الدراسية 2023-2024 تنظيم دورة تكوينية لفائدة نفس المدرسة الخاصة لفائدة الاطار التربوي لنقل أصداء الورشات السابقة الخاصة بالاطفال وتكوين المعلمين في فنّ التعامل مع التلاميذ.