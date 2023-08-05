وزير السياحة : "العائدات السياحية تجاوزت موسم 2019 بنحو 28 بالمائة مع موفى جويلية المنقضي

أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسن، السبت بالمهدية، أن عائدات القطاع السياحي بلغت، إلى موفى جويلية 2023، حوالي 3ر3 مليار دينار، مضيفا ان هذه العائدات تجاوزت الموسم السياحي 2019 بنحو 28 بالمائة



وبين، في هذا الصدد، أن تونس استقبلت، إلى موفى جويلية المنقضي، 5 مليون سائح أي بارتفاع ناهز 70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.

واكد الوزير أن كل المؤشرات تؤكد بداية التعافي للقطاع السياحي بعد ركود بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 ،بما سينسحب ايجابيا على جملة من القطاعاات ذات الصلة والمرتبطة بالسياحة.



واشار في هذا السياق ،الى حرص الوزارة على مزيد تحسين الخدمات المقدمة وتطويرها وتكثيف زيارات التفقد للمؤسسات السياحية والوقوف على النواقص والإشكاليات قصد تلافيها.وحث على أهمية تطوير القطاع السياحي، الذي يمثل 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من حيث تنويع المنتوج عبر إعادة تأهيل الخدمات ودفع السياحة البديلة وتشجيع الاستثمار ،وهو ما ساهم في بروز السياحة الريفية والثقافية والبيئية ،علاوة على تنمية مجال التسويق الرقمي.كما بين ، بالمناسبة، أن الوزارة أصدرت مؤخرا تطبيقة تساعد السائح على التخطيط لزيارة جهة المهدية ،والتعرف على أهم المعالم والمناطق وخصائصها ورسم مسلك سياحي افتراضي قبل الوصول إلى الجهة.وفي سياق متصل ،دعا الوزير البلديات المعنية بالتصنيف السياحي إلى إعداد الملفات ذات العلاقة مشيرا إلى ان جلسة ستعقد، قريبا، مع وزارة الداخلية لتصنيف بعض البلديات المستوفية للشروط كبلديات سياحية، مضيفا أن هذا التنصيف يسمح للبلديات بالانتفاع بتدخلات صندوق حماية المناطق السياحية، الذي تشرف عليه وزارة السياحة، في تمويل بعض المشاريع، وان 3 بلديات من جهة المهدية تقدمت بملفاتها ،وهي قصور الساف ورجيش والشابة لتلتحق ببلديتي المهدية والجم المصنفتان.واشرف الوزير، بالمناسبة، على مجلس جهوي للسياحة قصد الاطلاع على تقدم الموسم السياحي والنظر في المخططات الوطنية والجهوية للنهوض بالقطاع ،علاوة على مخطط التنمية 2023-2025