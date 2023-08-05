تونس تحتل أعلى المراتب من حيث جهود مكافحة الفساد في العالم العربي

احتلت تونس موقعا متميزا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة الفساد ووضع المنظومات الداعمة لهذه الجهود لا سيما في السنوات الأخيرة، وذلك وفق تقرير أصدره المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية .



وبين تقرير المعهد الذي استند الى مؤشر منظمة "ترايس" الدولية لسنة 2022، ان تونس تتموقع في المرتبة الأولى عربيا في ثلاث مجالات على مستوى مكافحة الفساد وهي الردع وتطبيق القانون وشفافية الانشطة الحكومية ومستوى رقابة المجتمع المدني.





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واجمالا تموقعت تونس في المرتبة الثانية من حيث جهود مكافحة الفساد في العالم العربي سنة 2022 وذلك فوق المعدل الدولي (49 نقطة) رغم خسارتها لثمانية مراتب مقارنة بسنة 2021 حيث صنفت في المرتبة 76 العام الفارط مقابل المركز 68 سنة 2021.



وناهز مؤشر تونس في مجال مكافحة الفساد حسب مؤسسة "ترايس" 45 نقطة.

يذكر ان التقرير قد شدد على انه رغم هذه الجهود فان المسح الاستقصائي للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بين ان 70 بالمائة من أصحاب المؤسسات في البلاد يعتبر ان الفساد يمثل عقبة كبرى تجابه انشطتهم.



ورغم ذلك فان سياسة السلط العمومية تطورت بشكل مهم في مجال مجابهة الفساد لاسيما على مستوى الأنظمة والتشريعات حيث تمت الإشارة الى الامر الحكومي 2019 -1123 الخاص بشروط وإجراءات منح الامتيازات في مجال مكافحة الفساد والقانون 2022-14 المتعلق بمجابهة المضاربة غير المشروعة.