كأس الملك سلمان للأندية العربية: الشرطة العراقي أول المتأهلين للدور نصف النهائي

تأهل الشرطة العراقي الى الدور نصف النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية اثر فوزه اليوم السبت على السد القطري بنتيجة 4-2.

وبادر السد القطري بافتتاح النتيجة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 24 من ضربة جزاء قبل أن يعدل أمير خضير النتيجة للشرطة العراقي في الدقيقة 32.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز اللاعب أسو رستم هدفا ثاني للشرطة العراقي في الدقيقة 59 من ضربة جزاء، ليضيف زميله أحمد فرحان الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وقبل نهاية الوقت القانوني للمبارة بـ 12 دقيقة، عزز أسو رستم النتيجة للشرطة العراقي باضافته الهدف الرابع والثاني له في المباراة، قبل أن يذلل أكرم عفيف النتيجة ويحرز الهدف الثاني للسد القطري والثاني له في المباراة عند الدقيقة 81.



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وتستكمل مباريات الدور ربع النهائي للبطولة، بلقاء الاتحاد السعودي والهلال السعودي مساء اليوم، في حين يلتقي غدا الأحد الرجاء المغربي بالنصر السعودي، والشباب السعودي بالوحدة الاماراتي.