الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تفتح إمكانية المشاركة في دورات تحسيسية حول الحماية من مخاطر الأنترنات لفائدة ذوي الإحتياجات الخصوصية والمسنين

تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية فتح إمكانية المشاركة في دورات تحسيسية تتمحور حول "الحماية من مخاطر الأنترنات "، وذلك لفائدة كلّ من ذوي الإحتياجات الخصوصية والأشخاص المسنين .

ويتنزّل تنظيم الوكالة لهذه الحملات التحسيسية، في إطار العمل على توفير نفس الفرص لكلّ فئات المجتمع التونسي وتقريب المعلومة وتبسيطها لجميع المستعملين للشبكات المعلوماتية والأنترنات.

ودعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في هذا الاطار، الجمعيات والمنظمات المعنية ودور المسنين إلى التسجيل والمشاركة في هذه الدورات التحسيسية وذلك عبر العنوان الإلكتروني: assistance@ansi.tn .

ويمكن الحصول على مزيد من المعطيات والتفاصيل سواء عبر موقع الواب www.ansi.tn أو الصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك.