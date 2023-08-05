اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، السبت، عن تسجيل انقطاعات واضطرابات في المياه الصالحة للشرب ببعض المعتمديات التابعة لولايتي سيدي بوزيد وصفاقس.



وأرجعت الشركة الانقطاعات والاضطرابات في المياه الصالحة للشرب، إلى انقطاع التيار الكهربائي منذ الساعة التاسعة اليوم السبت على 13 بئر عميقة متواجدة بكل من معتمديات سيدي بوزيد الشرقية والغربية وجلمة وأولاد حفوز والسبالة والسعيدة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد وبعض المعتمديات من ولاية صفاقس.





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وينتظر، وفق ذات المصدر، إستئناف التزويد بالماء الصالح للشرب بصفة طبيعية تدريجيا بعد إرجاع التيارالكهربائي وإعادة تشغيل كافة الآبار العميقة.