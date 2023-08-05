سوسة: الاحتفاظ بصاحب مخبزة بسهلول من أجل المضاربة غير المشروعة إثر امتناعه عن بيع الخبز للمواطنين (مصدر قضائي)

أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها، هشام بسباس، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بالاحتفاظ بصاحب مخبزة كائنة بمنطقة سهلول بسوسة من أجل المضاربة غير المشروعة، وذلك إثر امتناعه عن بيع الخبز المدعم للمواطنين، وفق تعبيره.



وأوضح بسباس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، أن عملية الاحتفاظ جاءت بعد إجراء الأبحاث اللازمة وتضافر الحجج والقرائن على حصول مخالفات للتراتيب والإجراءات القانونية المنظمة لعمل المخابز، وعلى حصول جريمة المضاربة غير المشروعة، وفق تأكيده.





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وأشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كلّفت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بإجراء الابحاث اللازمة في الغرض واحالتها على النيابة للبتّ فيها، وذلك على إثر تداول مقطع فيديو يوثّق تدخل مواطن بإذاعة محلية خاصة سرد خلاله تفاصيل الواقعة.