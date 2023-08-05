نور الدين الطبوبي: العبرة تكمن في تغيير الاستراتيجيات والسياسات وليس في تغيير الاشخاص

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت بصفاقس، "أن العبرة لا تكمن في تغيير الأشخاص وإنما تكمن في تغيير الإستراتيجيات والسياسات"



واضاف، في تعليق على تعيين رئيس الحكومة الجديد احمد الحشاني خلفا لنجلاء بودن، ان المهم ان تكون لرئيس الحكومة الجديد صلاحيات في اتخاذ القرار وان يكون منفتحا على مختلف المكونات الموجودة في البلاد من أجل التغلب على المصاعب والتحديات في البلاد " وفق قوله.





وأشار، في تصريح إعلامي خلال إشرافه اليوم، على إحياء الذكرى السادسة والسبعين لمعركة 5 أوت 1947 إلى أن "هذا التعيين أو غيره، يتحمل مسؤلية نجاحه أو فشله رئيس الجمهورية بإعتباره منتخبا مباشرا من الشعب وله رؤيته وفلسفته في مجال الحكم ".وبخصوص الزيادة في الأجور، أفاد نور الدين الطبوبي، أنه "قد تم إبرام إتفاق للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بعنوان سنوات 2022و2023 و2024، وهو بصدد التطبيق، كما تم ابرام اتفاق للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و2024 و 2025، وهو بصدد التطبيق وكذلك في القطاع العام، ولكن الإتفاقيات القطاعية الخصوصية ما زالت لم تر النور بعد"، مشيرا إلى أن "الإتحاد متمسك بتطبيق هذه الإتفاقيات والنضال من أجلها طبق تشاريع الشغل ودولة القانون والمؤسسات".وحول مبادرة الإنقاذ الوطني، ذكر الأمين العام التونسي للشغل "أن مبادرة الإنقاذ الوطني ستكون جاهزة متى يكون الشعب التونسي في حاجة إليها ".وبخصوص حلحلة إشكالية توافد المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء على جهة صفاقس وتمركزهم في ساحة رباط المدينة بصفاقس بباب الجبلي، أفاد نور الدين الطبوبي، "أن معالجة هذه الإشكالية لا يمكن أن تكون أمنية عبر حماية الحدود فحسب"، مضيفا قوله "من حقنا حماية حدودنا ولكن ليس لنا حدودا مع النيجر ومالي وغيرها... بل أن حدودنا الحقيقية مع الجزائر وليبيا أي أن طريقة المعاجة تكمن في إبرام إتفاق ثلاثي بين هذه الدول الثلاث.وبين انه على الغرب، يعي بضرورة العمل على خلق التنمية الحقيقية في الدول الإفريقية التي إستعمرها لسنوات، من أجل توفير الرفاهية والكرامة لمتساكنيها في بلدانهم ".يذكر أن إحياء الذكرى السادسة والسبعين لمعركة 5 أوت 1947 ، قد دار عل مدى يومين 4 و5 أوت الجاري حيث تم يوم أمس تنظيم معرضا وثائقيا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، لتخليد الذكرى.، أما اليوم فقد إنطلقت من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، مسيرة شارك فيها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي المركزي للاتحاد والنقابيين، نحو النصب التذكير لشهداء معركة 5 اوت بساحة 5 أوت وسط مدينة صفاقس، ومن ثمة التوجه إلى مقبرة الشعري بطريق تونس، حيث تمت تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء معركة 5 أوت 1947 ووضع إكليل من الزهور على أضرحتهم