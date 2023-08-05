التضخم في تونس يتراجع الى 9,1 بالمائة خلال شهر جويلية في ظل استمرار ارتفاع اسعار الغذاء والخدمات

تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر جويلية 2023 ، وللشهر الثالث على التوالي ،الى مستوى 9,1 بالمائة بعد ان كانت في حدود 9,3 بالمائة خلال جوان الفارط، في حين بقيت أسعار المواد الغذائية والمصنعة والخدمات مرتفعة ، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء السبت.



وفسر المعهد هذا التراجع، والذي يسجل رغم الارتفاع الشهري للأسعار، بتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جويلية وجوان 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.





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