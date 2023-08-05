الكاف: تسجيل 3 حالات وفاة غرقا بالسدود والبحيرات الجبلية الواقعة بالجهة خلال الفترة الاخيرة (الحماية المدنية)

سجّلت مصالح الحماية المدنية بالكاف، خلال الفترة الأخيرة، 3 حالات وفاة غرقا بالسدود والبحيرات الجبلية الواقعة بالجهة، أحدها لشاب بسدّ ملاق، واثنتين لمراهقين بسد سراط جنوب الولاية، وفق ما أفاد به للمدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف العميد سالم اليوسفي.

ودعا اليوسفي، في تصريح اعلامي، الأهالي إلى توخي الحيطة والحذر، وإلى ضرورة تحسيس أبنائهم بخطورة السباحة في هذه المنشآت المائية التي تم تركيز علامات بجانبها تمنع السباحة فيها بصفة قطعية، وفق تأكيده.