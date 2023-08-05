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بنزرت: نجاح الاختبارات الفنية الخاصة بتعديل مغيّرات السرعة الكهربائية ومحركات الجسر المتحرك والوضع الجوّي يؤخر العملية البيضاء الخاصة برفع الجسر

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Publié le Samedi 05 Août 2023 - 13:34 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أفاد رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، بأن الفريق الفني التابع لمصالح الهندسة العسكرية وادارة التجهيز ومؤسسة الفولاذ، تمكّن بمعية خبراء وإطارات عليا مختصة من العاملين السابقين بالجسر، من إتمام الاختبارات الفنية الخاصة بمغيرات السرعة الكهربائية التي تم توفيرها من قبل مؤسسة الفولاذ على المحركات الاضافية للجسر بنجاح وفي زمن قياسي، وفق تعبيره.


وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم اليوم السبت توجيه مغيّرات السرعة الكهربائية الى الفضاء المخصّص لها ببرج مراقبة الجسر لاستكمال بقية الاشغال الفنية الواجبة.
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من جانبها، أكدت المديرة الجهوية للتحهيز، أم الزين الطمني، أن كافة الاجراءات المتعلقة بإتمام الاقتراح الفني الكفيل بإعادة فتح الجسر قاربت على الاستكمال النهائي.

ولاحظت انه في إطار تأمين مختلف ظروف النجاح لانجاز تجربة بيضاء ميدانية لرفع الجسر بصفة مؤقتة، ارتأت اللجنة الفنيّة المكلّفة من قبل رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة، تأجيل العملية الى موعد آخر سيتم الاعلان عنه لاحقا، وذلك بسبب الرياح القوية جدا التي تميّز الطقس منذ يوم امس بكامل مناطق الولاية.


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