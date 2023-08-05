جامعة التعليم الأساسي تدعو وزارة التربية الى الحوار

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي وزارة التربية الى عقد جلسة للحوار حول عدد من النقاط في المجال التربوي، وفق ما أفاد

به الناطق الرسمي باسم الجامعة توفيق الشابي.



وأضاف توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا اليوم السبت، أن توجيه الجامعة هذه المراسلة الى وزارة التربية يهدف الى دعوة الوزارة الى



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صرف مرتبات المعلمين الذين التزموا بقرار حجب أعداد الامتحانات، مشيرا الى أن هؤلاء المعلمين وعددهم يناهز 17 ألفا تم حرمانهم من أجورهم

لشهر جويلية رغم رفعهم الحجب منذ 23 من نفس الشهر.



ولفت الى أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستدعو الوزارة الى ارجاع المديرين الذين وقع اعفاؤهم بالمدارس الابتدائية والبالغ عددهم 350 مديرا الى خططهم الوظيفية، معتبرا ان مراسلة الجامعة تعكس الإلتزام بمبدأ الحوار والتفاوض.



وقد أكدت الجامعة في نص هذه المراسلة، أن طلبها بعقد الجلسة يتمحور حول عدد من القضايا التي تهم اعفاء مديري المدارس الابتدائية وصرف الرواتب المحجوزة .



وكانت وزارة التربية قد قررت حجب أجرة المعلمين الذين تمسكوا بفرض حجب أعداد الامتحانات وامتنعوا عن تنزيلها بالادارة ، تطبيقا لقرار صدر عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي قبل ان ترفع الجامعة الحجب.



واكد الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي، ان المراسلة تأتي في سياق تعطل الحوار بسبب ما وصفه ب"الاجراءات التعسفية في حق المعلمين "، مشددا في المقابل تمسك الجامعة بالحوار للوصول الى حلول قبل موعد العودة المدرسية.



وأفاد أن المراسلة تضمنت المطالبة بصرف منحة الريف بعنوان سنتي 2022/2021 و2023/2022، واسناد ترقيات المسار العلمي لسنة2022،

وكذلك مناقشة اجراءات النقل.



و اوضحت الجامعة في نص المراسلة، أن الدعوة الى جلسة عمل مع الوزارة يتمثل في تطويق جملة من الاشكاليات المستجدة ولتنقية المناخ الاجتماعي

