وزير التربية يؤكد ضرورة العمل على تعزيز إدماج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم في العملية التربوية

أكّد وزير التربية محمد علي البوغديري، أمس الجمعة، خلال جلسة عمل، عقدها مع وفد عن المنظمة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يترأسه رئيس المُنظُمة يُسري المزاتي وثُلُة من أعضاء المنظمة، ضرورة العمل على تعزيز دمج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلّم في العملية التربوية خدمة للشأن التربوي وتحقيق مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص.



وأبرز محمد علي البوغديري، بحسب بلاغ وزارة التربية حرص الوزارة على التّعاون المشترك مع المجتمع المدني في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الدّمج والإحاطة الصّحّية والنّفسيّة خدمة للشّأن التربوي عموما وإحاطة بالتّلميذ بالوسط المدرسي تربويا واجتماعيا بهدف تحقيق مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص.





...



وبيّن وزير التربية أنّ دمج التّلاميذ من ذوي الإعاقة وصعوبات التّعلم مسألةٌ محورية في رؤية الوزارة وأولويّة من أولويّات استراتيجيتها، حسب البلاغ .

