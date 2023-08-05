Babnet

وزير التربية يؤكد ضرورة العمل على تعزيز إدماج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم في العملية التربوية

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 13:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكّد وزير التربية محمد علي البوغديري، أمس الجمعة، خلال جلسة عمل، عقدها مع وفد عن المنظمة التونسيّة للدّفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يترأسه رئيس المُنظُمة يُسري المزاتي وثُلُة من أعضاء المنظمة، ضرورة العمل على تعزيز دمج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلّم في العملية التربوية خدمة للشأن التربوي وتحقيق مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وأبرز محمد علي البوغديري، بحسب بلاغ وزارة التربية حرص الوزارة على التّعاون المشترك مع المجتمع المدني في مختلف المجالات ولا سيما في مجال الدّمج والإحاطة الصّحّية والنّفسيّة خدمة للشّأن التربوي عموما وإحاطة بالتّلميذ بالوسط المدرسي تربويا واجتماعيا بهدف تحقيق مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

...

وبيّن وزير التربية أنّ دمج التّلاميذ من ذوي الإعاقة وصعوبات التّعلم مسألةٌ محورية في رؤية الوزارة وأولويّة من أولويّات استراتيجيتها، حسب البلاغ .


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271043


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 05 أوت 2023 | 18 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:13
12:32
05:28
03:48
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
11.32 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
31°-24
31°-23
32°-22
33°-24
  • Avoirs en devises
    23152,4

  • (4 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37040 DT        1$ =3,09514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 août)   1416,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*