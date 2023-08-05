زغوان: الوكالة العقارية الصناعية تخصّص 18 مليون دينار لتهيئة المنطقة الصناعية "المرجى" بالفحص

رصدت الوكالة العقارية الصناعية اعتمادا بقيمة 18 مليون دينار لتهيئة المنطقة الصناعية "المرجى" بالفحص من ولاية زغوان، التي تم إحداثها مطلع السنة الجارية إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية، وفق ما ذكره الجهوي للتنمية خالد حسني المديرفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد حسني أن تم تحويل هذه الاعتمادات إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وستخصص لتهيئة البنية التحتية وإنجاز الشبكات الخارجية للفضاء المذكور.

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للوكالة بزغوان، اسكندر الحنشي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم تخصيص 7.1 مليون دينار من جملة الاعتماد المرصود، لتزويد المنطقة الصناعية بالنور الكهربائي بمقتضى الاتفاق المبرم بين الوكالة وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وحوالي 8.5 دينار لربطها بشبكة المياه، فيما سيخصص المبلغ المتبقي للقيام بأشغال البنية التحتية والمرافق الأساسية.

وأبرز الحنشي أن المنطقة الصناعية المحدثة التي تمتد على مساحة 50 هكتار احتضنت انتصاب أول شركة كبرى خلال شهر مارس الماضي تم منحها ترخيصا استثنائيا اعتمادا على المرسوم عدد68 الذي يخوّل للوكالة إمكانية بيع المقاسم الصناعية قبل انتهاء أشغال التهيئة للمؤسسات المصنّفة ذات أولوية وطنية وطاقة تشغيلية عالية.



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وذكر أن أشغال التهيئة حدّدت في موفى 2024 تاريخ انتهاء الربط بالشبكات الخارجية، مشيرا إلى أن الوكالة تدرس حاليا بالتنسيق مع السلط الجهوية والمركزية إمكانية تدعيم الرصيد العقاري الصناعي بمنطقة الفحص عبر اقتناء قطعة أرض دولية ثانية محاذية للمنطقة الصناعية المرجى تمسح حوالي 70 هكتارا.

يشار إلى أن عدد المؤسسات الصناعية بولاية زغوان بلغ حاليا 300 مؤسسة موزعة على 11 منطقة صناعية وتشغل ما يفوق 30 ألف عاملا.