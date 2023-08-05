Babnet

زغوان: الوكالة العقارية الصناعية تخصّص 18 مليون دينار لتهيئة المنطقة الصناعية "المرجى" بالفحص

Publié le Samedi 05 Août 2023 - 14:52 قراءة: 1 د, 11 ث
      
رصدت الوكالة العقارية الصناعية اعتمادا بقيمة 18 مليون دينار لتهيئة المنطقة الصناعية "المرجى" بالفحص من ولاية زغوان، التي تم إحداثها مطلع السنة الجارية إثر المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمدخرات العقارية، وفق ما ذكره الجهوي للتنمية خالد حسني المديرفي تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأكد حسني أن تم تحويل هذه الاعتمادات إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وستخصص لتهيئة البنية التحتية وإنجاز الشبكات الخارجية للفضاء المذكور.
من جانبه، أوضح المدير الجهوي للوكالة بزغوان، اسكندر الحنشي، لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم تخصيص 7.1 مليون دينار من جملة الاعتماد المرصود، لتزويد المنطقة الصناعية بالنور الكهربائي بمقتضى الاتفاق المبرم بين الوكالة وإقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وحوالي 8.5 دينار لربطها بشبكة المياه، فيما سيخصص المبلغ المتبقي للقيام بأشغال البنية التحتية والمرافق الأساسية.
وأبرز الحنشي أن المنطقة الصناعية المحدثة التي تمتد على مساحة 50 هكتار احتضنت انتصاب أول شركة كبرى خلال شهر مارس الماضي تم منحها ترخيصا استثنائيا اعتمادا على المرسوم عدد68 الذي يخوّل للوكالة إمكانية بيع المقاسم الصناعية قبل انتهاء أشغال التهيئة للمؤسسات المصنّفة ذات أولوية وطنية وطاقة تشغيلية عالية.
...

وذكر أن أشغال التهيئة حدّدت في موفى 2024 تاريخ انتهاء الربط بالشبكات الخارجية، مشيرا إلى أن الوكالة تدرس حاليا بالتنسيق مع السلط الجهوية والمركزية إمكانية تدعيم الرصيد العقاري الصناعي بمنطقة الفحص عبر اقتناء قطعة أرض دولية ثانية محاذية للمنطقة الصناعية المرجى تمسح حوالي 70 هكتارا.
يشار إلى أن عدد المؤسسات الصناعية بولاية زغوان بلغ حاليا 300 مؤسسة موزعة على 11 منطقة صناعية وتشغل ما يفوق 30 ألف عاملا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271042


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
السبت 05 أوت 2023 | 18 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:02
19:24
16:13
12:32
05:28
03:48
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
11.83 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-24
31°-23
32°-22
33°-24
  • Avoirs en devises
    23152,4

  • (4 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37040 DT        1$ =3,09514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 août)   1416,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*