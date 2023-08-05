عين دراهم : باحثون في التاريخ والتراث يستعرضون محطات من الذاكرة المتعددة لجهة الشمال الغربي

اختتمت صباح اليوم السبت بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم فعاليات التظاهرة الثقافية والتاريخية المتعلقة بالذاكرة المتعددة لجهة الشمال الغربي والتي كانت انطلقت يوم أمس الجمعة بحضور عدد من الباحثين في مجال التاريخ والتراث.



وفي مداخلاتهم استعرض عدد من الباحثين بالتحليل والاستنتاج جملة من القضايا التاريخية منها ما يتعلق بعدد من الاعلام الفاعلين الذين تركوا بصمات وفن العمارة القديمة والظاهرة الولائية وانتشارها، والنخب المحلّية بمدينة سوق الأربعاء خلال الفترة الاستعمارية والصناعات التقليدية بعين دراهم الى جانب عدد من الشهادات التي نبشت في تاريخ عدد من الجاليات والديانات وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالجهة.





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وتهدف هذه التظاهرة التي اثثت بمعرض لصور تروي تاريخ اعلام ومعالم، إلى إبراز التراث المادي واللامادي لجهة جندوبة ككل، والتعريف به للناشئة وكافة مكونات المجتمع المدني والعمل على تثمينه، على أمل أن تتضافر جميع الجهود لتحويلها الى ملتقى سنوي يتم في كل مرة بإحدى مدن ربوع جهة جندوبة وفق ما أكده الباحث في التاريخ حلمي الغزواني رئيس جمعية "جندوبة معالم وأعلام ".

وكانت هذه الجمعية هي صاحبة المبادرة بتنظيم هذه التظاهرة بالشراكة مع جمعية منوبة للمعالم والثقافة ومكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لكسمبورغ وعدد من أعضاء مخبر الجهات والموارد التراثية بكلية الآداب بمنوبة.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان مثل هذه التظاهرات من شأنها أن تثمن الموروث ومنه تستشرف المستقبل كمحمل من محامل البحث العلمي والتنمية فضلا على انها تمثل مادة بحثية للطلبة والباحثين في المجال.

من جهته ثمن العميد السابق لكلية الآداب بمنوبة حبيب قزدغلي هذه المبادرة التي بادرت بها الجمعية الناشئة "جندوبة معالم وأعلام "وما قام به عدد من الباحثين والمتحمسين، للدفاع عن التراث التعدّدي المحلي لمدينتهم ولجهتهم والساعين الى تجميع كل مكونات ذاكرة الشمال الغربي التونسي دون اهمال لأي منها أو تضخيم احداها على حساب البقية. وأضاف أن هذا العمل يستوجب الاهتمام والدعم من طرف السلطات المحليّة والجهوية والهياكل الأكاديمية والبحثية.

واعتبر أن أنّ هذا النشاط هو جزء من مشروع شامل يتعلق بتكريس مفهوم الذاكرة المتعدّدة للمناطق والمدن التونسية الذي طرحه منذ سنوات مخبر الجهات والموارد التراثية بالبلاد التونسية والذي ينشط منذ عقود بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة وضمن هذه المقاربة سبق أن تم تنظيم ملتقيات في كل من مدن نابل والمنستير وجربة وأريانة وهو عمل يتواصل اليوم في جندوبة ومن المنتظر أن تتلوه ندوة مماثلة في مدينة الحمامات في أواخر شهر أوت الحالي وفي بنزرت في شهر سبتمبر. وأشار في ذات الوقت أن هذه الأنشطة تتم في إطار شراكة مع الجمعيات المحلية المعنية بالتراث وبالتعاون مع جمعية منوبة للمعالم والثقافة وبدعم من مكتب التعاون الأكاديمي لمؤسسة روزا لوكسمبورغ.

ومن بين الشخصيات التي قدمت نتائج بحوث واعمال قاموا بها : المؤرخ عبد الحميد الهلالي والدليل السياحي فتحي توايتي، إلى جانب الباحثين في التاريخ والتراث: حلمي غزواني، ومحمد الوصلي وعبد الرزّاق السومري وفاتن بوشرارة و سامية نابلي ولمين العيساني وطلبة ماجستير ودكتورا في التاريخ من بينهم فاطمة عبيدي، وكريمة معروفي وسناء طويهري، والناصر البوسالمي وبوجمعة الفيّالي كشاهدين على مراحل من تاريخ الجهة وما تميزت به من خصوصيات وانجازات تستوجب التثمين والاستفادة منها.