سوسة: مباشرة الابحاث للكشف عن هوية شخص يرجح أن يكون من إحدى دول  إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية إلحاقه أضرارا بدنيّة بامرأة مسنة حاول اقتحام منزلها (مصدر قضائي)

أفاد هشام بسباس وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها أن النيابة العمومية عهدت لفرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بالقيام بالابحاث اللازمة للكشف عن هوية شخص يرجح أن يكون من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء والقبض عليه على خلفية إلحاقه أضرارا بدنيّة متفاوتة الخطورة بامرأة مسنة حاول اقتحام منزلها بمنطقة سهلول 4 بمدينة سوسة.



وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم السبت، ان تدافعا حصل بين صاحبة المنزل والمفتش عنه المشار إليه آنفا بعد ان تفطنت لوجوده داخل المنزل، ليعمد إلى الاعتداء عليها بآلة حادة كانت بحوزته (سكين) ويتسبب في إلحاق أضرار بدينة متفاوتة الخطورة بها قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضاف ان الأبحاث لازالت جارية للكشف عن هوية الجاني والقبض عليه في أسرع الآجال، وفق تأكيده.