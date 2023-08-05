وكيل الجمهورية:  التقرير البالستي الخاص بقضية مقتل شاب بسبيطلة مطلع جويلية المنقضي يحدّد السلاح الذي خرجت منه الطلقة النارية

أفاد صلاح الدين الراشدي وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين والناطق الرسمي بإسمها، أن التقرير البالستي الخاص بقضية مقتل الشاب أحمد الصولي بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين يوم 5 جويلية 2023 في خضم مناوشات اندلعت بين وحدات أمنية وعدد من المواطنين أثناء حملة مداهمة لمحلات الرهان الرياضي، حدّد السلاح الذي خرجت منه الطلقة النارية التي أودت بحياة الهالك ومكّن معرفة صاحبه.



وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق اتخذ قرارا يقضي بالإحتفاظ بالمشتبه به صاحب السلاح لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في انتظار استكمال البحث معه وعرض الملف على قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث والبت في وضعيته القانونية، مؤكدا أنّ المشتبه به محتفظ به وليس موقوفا ويتمتع بقرينة البراءة من الناحية القانونية، ويتمتع بمبدأ سرية التحقيق وكذلك بحماية معطياته الشخصية.

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وأوضح الراشدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق اتخذ قرارا يقضي بالإحتفاظ بالمشتبه به صاحب السلاح لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، في انتظار استكمال البحث معه وعرض الملف على قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث والبت في وضعيته القانونية، مؤكدا أنّ المشتبه به محتفظ به وليس موقوفا ويتمتع بقرينة البراءة من الناحية القانونية، ويتمتع بمبدأ سرية التحقيق وكذلك بحماية معطياته الشخصية.

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وقال إنه "تم إفراد قضية مقتل الشاب أحمد الصولي بتحقيق منفصل، فيما تم فتح بحث تحقيقي في قضية ثانية لا تقل خطورة على القضية الأولى والمتمثلة في مهاجمة الدوريات الأمنية وحاملي الزّي والسيارات الإدارية ومقرات السيادة بالذخيرة الحية (ببنادق الصيد)"، مشيرا إلى أن الأبحاث في هذه القضية تقدّمت أشواطا كبيرة وتم حجز العديد من الأدلة الصالحة لإثبات الحقيقة في منازل ذوي الشبهة منها ذخيرة حية ومبالغ مالية هامة تقدر بـ 26 ألف دينار، و5 الاف أورو، و12 دفتر ادّخار بريدي، كما أذن قاضي التحقيق بتجميد جميع الأرصدة التابعة لذوي الشبهة تحسبا لأي طارئ.

وذكر أنه تم في إطار القضية الثانية ايقاف 5 أشخاص على ذمة التحقيق في انتظار استكمال عناصر البحث معهم وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أذن بدوره بإصدار انابة لفرقة مختصة من العاصمة قامت بالأعمال الإستقرائية اللازمة، مؤكدا أن البحث تقدم شوطا كبيرا .

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية يوم الأربعاء 5 جويلية 2023 أنه أثناء محاولة الوحدات الأمنية القبض على شخص مفتش عنهُ بناءً على تعليمات من النيابة العمُوميّة، عمدت مجمُوعة من الأشخاص بمدينة سبيطلة في ولاية القصرين إلى التصدّي للدوريّة الأمنية باستعمال بنادق الصّيد والحجارة مضيفة أن إدارة المستشفى الجهوي بالقصرين أعلمت لاحقا عن وفاة مواطن بطلق ناري وإصابة آخر بالرش في هذه المناوشات.

