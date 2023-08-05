وزير الشباب في القصرين: من اهتمامات الوزارة حاليا أن يكون هناك راديو واب وتلفزة واب في جميع دور ونوادي الشباب بتونس مع الروبوتيك

اكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ، اليوم الجمعة ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على هامش زيارة ميدانية لولاية القصرين ، حرص الوزارة على في الوقت الراهن على بعث راديو واب ،وتلفزة واب في جميع دور ونوادي الشباب في تونس

وبين دقيش في هذا السياق ، أن الوزارة تطمح حاليا إلى الوصول إلى 200 راديو واب وتلفزة واب بكافة دور ونوادي الشباب بتونس والبالغ عددها 522 دار وناد ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 80 راديو واب وتلفزة واب في دور الشباب، وسيتم العمل على تعميمها باعتبار اهميتها لدعم التواصل مع الشباب والانفتاح على الغير

واضاف الوزير ان مسألة " الروبوتيك " تعد مهمة جدا في دور الشباب ، سيما في ظل احتلال ثلة من شباب تونس مؤخرا المراتب الأولى عالميا في هذا المجال

وفي جانب اخر،قال دقيش ان من أولويات وزارة الشباب والرياضة في الوقت الراهن توفير الإقامة للشباب عبر توسعة المركبات الشبابية الموجودة بمختلف ربوع تونس والترفيع في طاقة استيعابها ،وفي مقدمتها مركز الإقامة بمعتمدية حيدرة الحدودية الذي تقدر طاقة استيعابه 30 شخصا فقط ، بالاضافة الى تشييد مركبات جديدة بعدد من المعتمديات ،على غرار معتمدية تالة بالجهة



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وفي ما يتعلق بالنقص المسجل في الموارد البشرية في عدد من دور الشباب بتونس ، أوضح دقيش أنه يمكن تجاوز هذا الإشكال عبر المتطوعين وفق تقديره ، قائلا إنه الحل المطروح حاليا في بلادنا

وبخصوص قطاع الرياضة ، ذكر الوزير أنه قريبا سيصدر قانون الهياكل الرياضية،بما من شأنه أن يحل عديد المسائل ،سيما المالية منها

يشار الى أن وزير الشباب والرياضة أدى اليوم الجمعة سلسلة من الزيارات الميدانية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بولاية القصرين بهدف الاطلاع على مدى تقدم انجاز المشاريع المتواصلة على غرار أشغال بناء قاعة للألعاب الفردية التي تجاوزت حاليا 70 بالمائة ومن المؤمل أن تستكمل بداية أكتوبر 2023 ، و الإشكاليات المطروحة في المشاريع المعطلة والمتوقفة، منها مشروع المضمار الاصطناعي المبرمج ضمن ميزانية الإستثمار لسنوات 2012 -2018

ومن المشاريع الشبابية التي زارها الوزير اليوم دار شباب تالة التي شهدت مؤخرا أشغال تهيئة، وتم ادراجها ضمن الجيل الثاني من المؤسسات الشبابية في اطار برنامج "معا" للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأصبحت مؤسسة نموذجية مواكبة لمتطلبات الشباب