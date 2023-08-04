نقابة الصحفيين تطالب رئيس الجمهورية باحترام استقلالية الاعلام

وطالبت النقابة رئيس الجمهورية بتطبيق القانون بخصوص تسميات المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وخاصة الإذاعة والتلفزة و"احترام استقلالية وسائل الاعلام العمومية والمصادرة والخاصة، والابتعاد عن سياسة التعيينات المسقطة والتي اعتمد فيها رئيس الجمهورية أساسا على رموز الدعاية والتضليل في زمن التعتيم الإعلامي" حسب ذات البيان.