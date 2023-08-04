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مباراة ودية: فوز النجم الساحلي على اتحاد تطاوين 1 - 0

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 21:11 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز النجم الرياضي الساحلي اليوم الجمعة على الاتحاد الرياضي بتطاوين بنتيجة 1 - 0 في مباراة ودية اقيمت في سوسة ضمن استعدادت الفريقين لموعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر يوم 19 اوت الجاري.
وجاء هدف المباراة بواسطة علية البريقي.
ويستهل النجم الرياضي الساحلي حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بملاقاة مضيفه الأولمبي الباجي ضمن منافسات المجموعة الأولى.
أما الاتحاد الرياضي بتطاوين فسيتحول في الجولة الأولى الى المتلوي لملاقاة نجم المكان وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.


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