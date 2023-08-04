Babnet

"الفنّانة لطيفة العرفاوي تتطوّع لإحياء حفل فنّي بمناسبة عيد المرأة وتتبرّع ب100 ألف دينار لفائدة برنامج "صامدة

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 20:02 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن، ان الفنّانة التّونسيّة لطيفة العرفاوي تطوعت لاحياء سهرة فنيّة تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومهرجان قرطاج الدولي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت 2023 بالمسرح الأثري بقرطاج.

واضافت الوزارة في بلاغ لها، ان الفنانة التونسية تبرّعت بمائة ألف دينار لفائدة برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العف والمهدّدات به ولبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.
وقد كان في استقبال الفنّانة لطيفة العرفاوي لدى وصولها عشية اليوم الى مطار تونس قرطاج، رئيس ديوان وزيرة الاسرة، قيس رمضاني، الذي نقل اليها تقدير الوزيرة إثر تطوّعها لإحياء الحفل الفنّي..


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271021


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 04 أوت 2023 | 17 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:25
16:13
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet34°
22° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
29°-23
32°-25
32°-24
32°-23
  • Avoirs en devises
    23152,4

  • (4 août)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,37040 DT        1$ =3,09514 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 août)   1416,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*