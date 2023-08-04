"الفنّانة لطيفة العرفاوي تتطوّع لإحياء حفل فنّي بمناسبة عيد المرأة وتتبرّع ب100 ألف دينار لفائدة برنامج "صامدة

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّن، ان الفنّانة التّونسيّة لطيفة العرفاوي تطوعت لاحياء سهرة فنيّة تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومهرجان قرطاج الدولي بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة يوم 13 أوت 2023 بالمسرح الأثري بقرطاج.



واضافت الوزارة في بلاغ لها، ان الفنانة التونسية تبرّعت بمائة ألف دينار لفائدة برنامج "صامدة" للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العف والمهدّدات به ولبرنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي.

وقد كان في استقبال الفنّانة لطيفة العرفاوي لدى وصولها عشية اليوم الى مطار تونس قرطاج، رئيس ديوان وزيرة الاسرة، قيس رمضاني، الذي نقل اليها تقدير الوزيرة إثر تطوّعها لإحياء الحفل الفنّي..