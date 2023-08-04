جوي هود: "مكافحة الفساد امر حيوي ومهم جدا للبناء الديمقراطي ولخلق فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية"

قال سفير الولايات المتحدة الامريكية في تونس جوي هود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "ان مقاومة الفساد امر حيوي ومهم جدا للبناء الديمقراطي ولخلق فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية" قائلا ان سفارة الولايات المتحدة مبتهجة جدا لدعم المخيم الصيفي للشباب ضد الفساد الذي اختتم اليوم بالحمامات وانجز بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم في اطار برنامج " مكافحة الفساد في تونس".

ولاحظ ان المخيم الذي تضمن بالخصوص مسابقة المناظرات الوطنية بين الجامعات حول دعم قيم مكافحة الفساد بمشاركة 48 طالبا من كليات الحقوق بتونس وسوسة وصفاقس وجندوبة وقابس.

واشار الى ان سفارة الولايات المتحدة تساند كذلك في اطار مكافحة الفساد برنامجا لرقمنة المنظومة الوطنية للصيدليات والادوية في تونس بالتعاون مع وزارة الصحة ومع المجتمع المدني بهدف التوقي من الفساد وفسح المجال امام المواطنين للتبليغ عن الفساد وللوزارة لاتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحكومة المنظومة الدوائية.

وابرز ان مجالات التعاون مع تونس متعددة وتقوم بالخصوص على دعم المبادرة الخاصة والقطاع الخاص مبينا في هذا الصد ان الولايات المتحدة الامريكية هي اول مورد لمنتجات الصناعات التقليدية التونسية في العالم قائلا " آمل ان تكون الولايات المتحدة خلال السنوات القريبة القادمة اول مورد لزيت الزيتون التونسي".



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وتابع ان التعاون يشمل كذلك ميدان التكنولوجيات الحديثة مبرزا انه حضر خلال الاسبوع الفارط خلال زيارته لولايتي سوسة والمنستير تركيز 26 مؤسسة ناشئة بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وزار مؤسسات ناشئة اخرى حظيت بمساندة مالية سابقة من السفارة الامريكية وهي اليوم تخلق مواطن شغل وتصدر خدماتها نحو اوروبا.

واشارت مسؤولة البرامج بمحاكم الولايات (منظمة امريكية غير حكومية تنشط في تونس منذ 2016) بسمة الجبالي من جهتها الى ان برامج المنظمة انطلقت في تونس بدعم برنامج تحسين ادارة المحاكم ب8 محاكم نموذجية لتنطلق منذ 2017 في برنامج كبير لدعم مكافحة الفساد في تونس والذي يشمل كل الفاعلين في مكافحة الفساد في تونس في اطار اتفاقيات ممضاة مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي ومع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفي 2019 مع محكمة المحاسبات ومع جمعية المراقبين العموميين.

وابرزت ان البرنامج يتواصل اليوم بتنظيم قافلة الشباب ضد الفساد في تونس وبتنظيم عديد التظاهرات التوعوية والتحسيسية ليصل اليوم الى تنظيم المخيم الصيفي للشباب ضد الفساد والذي سبق بتنظيم مسابقات مقالات قانونية في شهر جوان لطلبة كليات الحقوق تناولت موضوع الفساد حول "التبليغ حول الفساد والمفسدين" والذي عادت جائزته الاولى لجامعة تونس المنار 1 بالاضافة الى اسناد جائزيتين لسوسة 1 وسوسة 2 حول موضوع "الرقمنة في الادارة ومكافحة الفساد".

واشارت الى ان المخيم الصيفي تضمن بالخصوص تظاهرة المناظرات القانونية حول مكافحة الفساد والنهوض بالشفافية والذي تحصلت فيه جامعة قابس على المرتبة الاولى .

وكشفت في ذات السياق ان المركز الوطني لمحاكم الولايات سيواصل تنظيم دورات اخرى لبرنامج المناظرات لفائدة الشباب في اطار برنامج جديد سيعنى بموضوع " اللجوء الى القضاء" بالاضافة الى اطلاقه في شهر سبتمبر القادم لبرنامج لتشجيع الشباب من كليات الحقوق على بعث مشاريع صغرى في علاقة بمكافحة الفساد على ان يتولى مركز محاكم الولايات عن طريق تمويلات من السفارة الامريكية تمويل المشروع الفائز بالمرتبة الاولى ليقع تركيزه فعليا.