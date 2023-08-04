رئيس الجمهورية لدى استقباله الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان يثني على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس والإمارات

أثنى رئيس الجمهورية قيس سعيّد على مستوى علاقات الأخوة العريقة والتعاون المتين القائم بين تونس والإمارات، وذلك لدى استقباله، ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وأكّد قيس سعيّد ،وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية ، حرص تونس الراسخ على مواصلة تعزيز هذه الروابط وتنويعها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.





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وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الأسس الثابتة للعلاقات الثنائية تؤسس لآفاق شراكة واعدة في عدة قطاعات، من بينها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي والتربية والسياحة والبنية التحتية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس في عدة مجالات وتذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون ذلك.



ومن جانبه، أشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى أن بلاده، بتوجيهات من القيادة الإماراتية، حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال، وفق ذات البلاغ

هند