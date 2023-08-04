وزيرة المراة لدى تقديمها لمخرجات التقرير القطاعي الأوّل:مؤشر انجاز برامج التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات مرتفع جدا

اكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، امال بلحاج موسى لدى تقديمها لمخرجات التقرير القطاعي الأوّل حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات (2012 - أوت 2023) خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بمقر الوزارة ان مؤشر انجاز البرامج في هذا الخصوص مرتفع جدا، قائلة ان الوزارة قد طالبت بالترفيع في الاعتمادات من اجل الاستجابة للمشاريع المقدمة.



واضافت ان السياق الراهن اقتصادي بالاساس باعتبار ان الاشكالات القائمة والصعوبات الاجتماعية تعود في غالبيتها الى سبب اقتصادي ، بما جعل الحلول الممكنة تحوم دائما حول المنجز الاقتصادي من خلال بعث برامج التمكين لرفع المؤشرات المنشودة بالاستناد الى التقويم وتعزيز الحوكمة والترفيع في الاعتمادات.





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كما بينت الوزيرة ان هناك عديد مشاريع التمكين قيد الاعداد، وخاصة منها مشروع حماية الاسر من الهجرة غير النظامية ، مفيدة انه سيتم عقد جلسة خاصة بهذا البرنامج في الايام القادمة، حيث سيتم اطلاق تجربة نموذجية في ولايات تونس الكبرى.



وبخصوص تقرير التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات والاسر، اكدت الوزيرة انه تم جرد البرامج المنجزة من 2012 الى حدود السنة الجارية، على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للاسر في الوضعيات الخاصة الذي انتفعت منه 2250 اسرة تونسية ، منها 1066 استفادت بهذا البرنامج من ديسمبر 2022 الى غاية ماي الجاري.



كما ذكرت ببرنامج رائدات الذي تم الاعلان عنه يوم 8 مارس 2022 ، بالاضافة الى اطلاق المنصة الالكترونية في 10 اوت 2022 ، مشيرة الى ان عدد النساء الراغبات في بعث مشاريع ومسجلات على المنصة الالكترونية تخطى 10500 امراة، وتم الاستجابة في الفترة الفاصلة بين اوت الفارط والشهر الجاري ل 2500 مشروع باعتمادات تقدر ب25 مليون دينار، و42 بالمائة من المستفيدات بالبرنامج هن صاحبات شهائد جامعية.



وفي ما يخص برنامج التمكين الاقتصادي للتلاميذ المهددين بالانقطاع المبكر عن الدراسة ، اكدت امال بلحاج موسى انتفاع قرابة 1000 ام تونسية الى حد الان بهذا البرنامج ،خاصة في الاوساط الريفية، منهن 250 خلال سنة 2023



ولفتت في هذا الصدد الى حرص الوزارة على القيام بتمييز ايجابي مع العاملات في الفلاحة، حيث انتفعت قرابة 276 منهن ببرنامج التمكين الاقتصادي القائم على موراد رزق وليس على قروض من برامج الوزارة خلال هذه السنة ، مضيفة انه تم توجيه مذكرة الى كل المندوبيات لمزيد الترفيع من عدد المستفيدات للحد من مظاهر الهشاشة الاقتصادية والتقليص من المخاطر التي تتعرضن اليها.



في جانب اخر، اشارت الوزيرة ايضا الى البرامج الجديدة التي تم الاعلان عنها يوم 7 مارس، وتحديدا برنامج صامدة للتمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والنساء المهددات، حيث توصلت الوزارة الى حد الان ب550 مطلب للانتفاع بهذا البرنامج باعتمادات بلغت مليون دينار، موضحة انه سيتم قريبا تسليم اشعارات الموافقة على البرامج للدفعة الأولى.



كما سلطت الضوء على برامج التمكين الاقتصادي المتعلقة بالمجامع التنموية النسائية بحكم الاقبال الكبير عليها من قبل النساء الى حد الان، موضحة ان عدد هذه المجامع بلغ حدود 36 مجمع نسائي تنموي.



واكدت في هذا الاطار، انه سوف يتم بمناسبة اليوم الوطني للمراة التونسية تدشين مجمع تنموي نسائي نموذجي لتنسج على منواله بقية المجامع، اذ تم توفير الفضاء والتجهيزات وكل اليات العمل والانتاج ، وذلك في اتجاه معاضدة جهود المجامع التنموية النسائية ومساعدتهن على التسويق و دخول المساحات الكبرى



وفي جانب اخر، قالت امال بلحاج موسى ان الوزارة تقوم حاليا بمرافقة 4 شركات اهلية نسائية عبر دعمها بالتجهيزات اللازمة، وسيتم الاعلان عنها قريبا ابتداء من ولاية القصرين.