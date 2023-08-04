Babnet

وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية يطّلع على ظروف عمل الحرفيات بالقرية الحرفية بحي هلال بالسيجومي

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 15:56 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اطلع صباح اليوم الجمعة وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية يتكون من مستشارة الوزير تركية الشائبي والمكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي والمديرة الجهوية للنهوض الاجتماعي بتونس بثينة الجلاصي القرية الحرفية بحي هلال معتمدية السيجومي على الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرفيات وظروف عملهن.

وحضر في الزيارة كل من المعتمد الأول لولاية تونس فارس الماجري ومعتمد السيجومي. وقد تمت معاينة البنية التحتية للقرية وظروف العمل بها والإنصات لمشاغل العاملات بالقرية والبحث في حلول ممكنة كتأسيس شركة أهلية تكون إطارا جامعا لنشاطهن وتعزز حضور الشركات الأهلية في الأحياء الشعبية، وفق بيان صادر اليوم عن الوزارة.

...

ويهم مشروع القرية الحرفية بحي هلال 27 حرفية يعملن في مجال صناعة الطين وينتجن أوعية تقليدية من الطين وأواني لصناعة الخبز.

وكان الرئيس قيس سعيد قد سلم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مفاتيح المحلات لهؤلاء الحرفيات في 13 أوت 2022، بعدما كان قد تعهد قبل ذلك بسنة بتحسين وضعيتهن خلال اطلاعه على ظروفهن المهنية الصعبة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271010


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 04 أوت 2023 | 17 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:25
16:13
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet34°
28° Babnet
الــرياح:
9.26 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-24
29°-24
31°-25
32°-24
32°-23
  • Avoirs en devises
    23298,0

  • (3 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37564 DT        1$ =3,08261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 août)   1464,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*