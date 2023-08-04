وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية يطّلع على ظروف عمل الحرفيات بالقرية الحرفية بحي هلال بالسيجومي

اطلع صباح اليوم الجمعة وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية يتكون من مستشارة الوزير تركية الشائبي والمكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي والمديرة الجهوية للنهوض الاجتماعي بتونس بثينة الجلاصي القرية الحرفية بحي هلال معتمدية السيجومي على الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرفيات وظروف عملهن.



وحضر في الزيارة كل من المعتمد الأول لولاية تونس فارس الماجري ومعتمد السيجومي. وقد تمت معاينة البنية التحتية للقرية وظروف العمل بها والإنصات لمشاغل العاملات بالقرية والبحث في حلول ممكنة كتأسيس شركة أهلية تكون إطارا جامعا لنشاطهن وتعزز حضور الشركات الأهلية في الأحياء الشعبية، وفق بيان صادر اليوم عن الوزارة.





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ويهم مشروع القرية الحرفية بحي هلال 27 حرفية يعملن في مجال صناعة الطين وينتجن أوعية تقليدية من الطين وأواني لصناعة الخبز.



وكان الرئيس قيس سعيد قد سلم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي مفاتيح المحلات لهؤلاء الحرفيات في 13 أوت 2022، بعدما كان قد تعهد قبل ذلك بسنة بتحسين وضعيتهن خلال اطلاعه على ظروفهن المهنية الصعبة.

