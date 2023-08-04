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مصيف الكتاب بالمحمدية من 4 إلى 6 أوت

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 20:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تتواصل فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية بن عروس، حيث ينتقل بداية من اليوم إلى مدينة المحمدية . وتنظم هذه التظاهرة المكتبة العمومية بالمحمدية بالشراكة مع الكشافة التونسية فوج المحمدية وذلك من 4 إلى 6 أوت 2023 بعدد من الفضاءات.

وتقام مختلف الأنشطة يوميا بداية من الساعة السادسة مساء، ويكون الانطلاق مساء اليوم من أمام بلدية المحمدية حيث يتابع الجمهور العرض الافتتاحي الذي يقدمه المنشط حمدي اللوكي. تليه حصة للتعريف بخدمات المكتبة العمومية ومعرض للكتب ببادرة من كتبية خاصة، الى جانب عرض حكواتي وحصة مطالعة حرة.

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ويكون الموعد يوم غد السبت في الحسبين من منطقة سيدي فرج، أين برمج القائمون على المصيف عرض فداوي تنشيطي للأستاذ محرز المشري فضلا عن معرض للكتب وألعاب تنشيطية.

ويحط المصيف رحاله يوم الأحد أمام ساحة المغازة العامة، حيث سيستفيد أبناء المنطقة من ورشة في السلامة المرورية، وورشة في صناعة العلامات المرورية، وأخرى في الكتابة انطلاقا من شخصية أو حدث. كما سيتم تنظيم معرض للكتب وحصة في الرسم.


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