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النجم الساحلي يواجه وديا ميلان الايطالي في 12 أوت الجاري

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 19:32 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن النجم الرياضي الساحلي اليوم الجمعة انه سيخوض مباراة ودية امام نادي ميلان الايطالي يوم 12 أوت الجاري.
وأضاف فريق جوهرة الساحل أنّ مكان اقامة المباراة قد حدد بمركز تدريبات الفريق الايطالي ''الميلانيلو''.

يذكر أنّ آخر مبارة ودية كان قد أجراها نادي ميلان أمام أحد الأندية التونسية تعود الى تاريخ 13 جانفي 1999 حين واجه الترجي الرياضي التونسي بالملعب الأولمبي بالمنزه في اطار احتفالات فريق باب سويقة بالذكرى 80 لتأسيسه.
...

وقد انتهت المباراة بفوز الفريق الايطالي بنتيجة 2 - 1.


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