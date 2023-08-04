اجراءات عاجلة لتعبيد طريق النجاح امام النادي البنزرتي

كان استعراض ابرز المشاغل العاجلة للهيئة المديرة للنادي الرياضي البنزرتي وعلى راسها تطوير البنية التحتية للجمعية على غرار ملعب البصيري والملعب الفرعي لمركب 15 أكتوبر ومركب الناظور ابرز محاور الجلسة التي جمعت اليوم الجمعة والي بنزرت سمير عبد اللاوي برئيس الجمعية سمير يعقوب ونائبه امير الجزيري.



وفي هذا الاطار، اكد والي بنزرت ان اعلان طلب العروض الخاص بتعشيب الملعب الفرعي لمركب 15 أكتوبر سيتم نشره الأسبوع المقبل. كما تم إقرار مشروع إعادة تعشيب وتهيئة ملعب البصيري ضمن ميزانية سنة 2024 مشيرا الى استعداد المجلس الجهوي لابرام اتفاقية شراكة مع النادي لاستغلال المركب الرياضي المصغر بظهر الكدية بالتنسيق مع مختلف الأطراف والهياكل ذات العلاقة.





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وأضاف انه سيتم يوم الثلاثاء المقبل عقد جلسة عمل موسعة بمقر الولاية تضم مصالح الولاية والبلدية وهيئة النادي وبقية الأطراف للنظر في سبل تسريع البت في ملف الدعم المالي العمومي المبرمج للجمعية اضافة الى جلسة قطاعية لتدارس الحلول المتعلقة بالملف العقاري والإداري لمقر شعبة حسن النوري.

كما تعهد والي بنزرت بالعمل على توفير الدعم المالي الواجب لاتمام بقية اشغال التهيئة للمقر الجديد للجمعية بالتنسيق مع النسيج المؤسساتي المنتصب بالجهة داعيا في الان نفسه رئيس النادي لاتمام بقية المطالب المتعلقة بملفي الدعم الخاص من قبل مؤسستي تكرير النفط " الستير" واسمنت بنزرت في غضون يوم الاثنين المقبل.

وبخصوص بقية المواضيع ذات الطابع المركزي، فقد اكد والي بنزرت انه سيتم العمل عليها في الابان مع سلطة الاشراف وبقية الهياكل المتداخلة .