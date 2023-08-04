سوسة: استهلاك الاعتمادات المخصّصة لإنجاز المشاريع العمومية بنسبة 50 بالمائة إلى موفى جويلية المنقضي (الوالي)

قال والي سوسة، نبيل الفرجاني، خلال إشرافه، اليوم الجمعة، على أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الجهوي، إن "نسبة استهلاك اعتمادات الدفع المخصّصة لإنجاز المشاريع العمومية بالجهة بلغت الى موفى شهر جويلية المنقضي 50 بالمائة، حيث ناهزت النفقات العمومية مبلغ 6ر54 مليون دينار".



وذكّر الوالي بالمناسبة، بتواصل إنجاز عدد من المشاريع التنموية المبرمجة بالولاية، ومنها على وجه الخصوص مشروع بناء سد لتعبئة الموارد المائية بمنطقة بلعوم بمعتمدية القلعة الكبرى الذي بلغت أشغاله مراحلها النهائية بنسبة تقدم في الإنجاز تناهز 95 بالمائة حاليا.

وأشار، في ذات السياق، إلى أن اللجنة المكلّفة بمتابعة إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة ومنطقة الخدمات اللوجستية المحاذية للميناء أرسلت ملاحظاتها إلى اللجنة العليا للصفقات بتاريخ 30 جويلية 2023.



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ولاحظ الوالي أن استتباب الأمن بالجهة كان له انعكاس إيجابي على القطاع السياحي، حيث شهدت الجهة زيادة بـ29 بالمائة في عدد الوافدين خلال الفترة الممتدة، من غرّة جانفي الى 20 جويلية 2023، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بما انعكس إيجابيّا على عدد الليالي المقضاة.

واستعرض الوالي جملة من المؤشرات الاجتماعية المتعلّقة بالخصوص بسوق الشغل، حيث شهدت طلبات الشغل الى موفى جويلية المنقضي انخفاضا ناهز 11 بالمائة، بينما شهدت عروض الشغل تطوّرا قارب 24 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما عرفت عمليات التشغيل المباشر تطوّرا قدّر بـ2ر23 بالمائة، بتسجيل 2867 عملية منها 1106 لفائدة أصحاب الشهائد العليا.

وقد ساهمت البرامج النشيطة للتشغيل في إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية، حيث انتفع 4922 طالب شغل بتربصات الإعداد للحياة المهنية و234 منتفعا بعقود الكرامة، بالإضافة الى تواصل انتفاع 6689 متربصّا بمختلف البرامج.

وأشار والي سوسة إلى أن مقاومة غلاء المعيشة والتحكّم في الاسعار تظلّ من بين أولويات السلط الجهوية، مذكّرا بأنشطة اللجنة الجهوية للتحكّم في الاسعار التي ساهمت في استقرار الاسعار ومقاومة الممارسات الاحتكارية.

يشار إلى أن جدول أعمال أشغال المجلس الجهوي لولاية سوسة تضمّن استعراض نشاط مختلف اللجان القطاعية والمصادقة على جملة من المسائل المالية والعقارية.