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مهرجان قرطاج الدولي 2023: بسبب الأحوال الجوية...تأجيل سهرة "ثلاثي تقسيم" و"ثلاثي جبران" إلى موعد لاحق

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 17:13 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قررت الهيئة المديرة للدوىة 57 لمهرجان قرطاج الدولي والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تأجيل سهرة "ثلاثي تقسيم" التركية و"ثلاثي جبران" الفلسطينية إلى موعد آخر سيتم عنه لاحقا، وذلك بسبب توقعات من المعهد الوطني للرصد الجوي بنزول أمطار بعد ظهر اليوم الجمعة وهذه الليلة.
 
وجاء في بلاغ صادر عن إدارة المهرجان، اليوم الجمعة، أنه تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بهطول أمطار غزيرة بعد ظهر اليوم وهذه اللليلة، فقد تقرّر تأجيل حفل "ثلاثي تقسيم" و"ثلاثي جبران" المزمع تنظيمه في سهرة هذا اليوم 4 أوت إلى موعد لاحق يتم الإعلان عنه في الإبان.
 
...

وأعلنت إدارة المهرجان أن التذاكر المقتناة تظل صالحة للموعد القادم لهذا الحفل. أما بالنسبة إلى الراغبين في استرجاع ثمن تذاكرهم، فسيتم إعلامهم بتاريخ استعادة أسعار تذاكر في بلاغ ينشر للغرض.


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