Babnet

أملاك الدولة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 175 هكتار في صفاقس

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 14:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس، اليوم الجمعة، عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية الغريبة من ولاية صفاقس يمسح حوالي 175هكتار.
وأوضحت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لقرار إسقاط حق صادر عن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري و بحضور كافة السلط الإدارية و الأمنية الجهوية.
وقد تم تسليم العقار إلى المركب الفلاحي "الشعال" للتعهد به إلى حين إعادة توظيفه من جديد طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في أحسن الآجال.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 271002


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 04 أوت 2023 | 17 محرم 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:04
19:25
16:13
12:32
05:27
03:47
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
29°-24
31°-25
32°-24
32°-23
  • Avoirs en devises
    23298,0

  • (3 août)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,37564 DT        1$ =3,08261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 août)   1464,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*