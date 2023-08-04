شركة "  المغازة العامة " ترفع في رأس مال الاجتماعي بالاكتتاب، بمبلغ 7505218 دينارا

أعلنت شركة "المغازة العامة" أنها رفعت في رأس مالها الاجتماعي بمبلغ 7505218 دينارا، في حدود 82 بالمائة من مبلغ الزيادة المقررة مبدئيا.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، نشرته أمس الخميس، على موقع هيئة السوق المالية ، أن هذه العملية تمت بالاكتتاب في 4،295،820 سهما جديدا بسعر الإصدار 10 دنانير للسهم الواحد، أي 1 دينار من القيمة الاسمية بمنحة إصدار تقدر بــ 9 دنانير.



وتبعا لهذه الزيادة ، تم الترفيع في رأس مال شركة المغازة العامة من 250 11481 دينارا إلى 070 15777 دينارا مقسمة إلى 070 15777 سهما مسجلا بقيمة إسمية 1 دينار للسهم.



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وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في رأس مال الشركة قررتها الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 17 جوان 2023 ، وفتحت للاكتتاب في 15 ماي 2023 ، وفقا لنشرة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية في 17 ماي 2023

رقم 001123.



