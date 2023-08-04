انس جابر تواصل تحضيراتها بتونس قبل الجولة الامريكية

تواصل لاعبة التنس التونسية انس جابر تحضيراتها بتونس استعدادا للرهانات القادمة و التي ستقودها الى الولايات المتحدة الامريكية انطلاقا من يوم 14 اوت الجاري وفق ما اعلنت عنه اليوم الجمعة الجامعة التونسية للتنس عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.

يذكر ان انس جابر التي بلغت الدور النهائي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس تحتل المركز الخامس في اخر تصنيف للاعبات التنس المحترفات.