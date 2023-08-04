الملعب التونسي ينتدب المهاجم الغيني سوما عصمان

اعلن الملعب التونسي عن انتدابه للاعب الغيني سوما عصمان (19 سنة) لمدة 3 سنوات حيث يشغل المنتدب الجديد في صفوف فريق باردو خطة مهاجم صريح.

ومن جهة اخرى اشار الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي الى فك الارتباط مع اللاعب محمد علاء السالمي.

يذكر ان الملعب التونسي قد تحول اول امس الى مدينة ازميت التركية لاجراء تربص تحضيري استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ويخوض ابناء المدرب حمادي الدو المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في المجموعة الاولى التي تضم ايضا النجم الساحلي والاولمبي الباجي والنادي الافريقي واتحاد بنقردان ومستقبل سليمان وقوافل قفصة.



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ويستهل فريق باردو الموسم الجديد بملاقاة مستقبل سليمان على ارض الاخير.