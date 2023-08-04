الملعب التونسي: برنامج المباريات الودية في تربص تركيا

في ما يلي برنامج المباريات الودية التي سيجريها فريق الملعب التونسي بمناسبة التبرص التحضيري المقام حاليا بمدينة ازميت التركية استعدادا للموسم الرياضي 2023-2024:



الجمعة 4 أوت 2023 س16

الملعب التونسي-نادي الخلود السعودي



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الاثنين 7 أوت 2023 س16

الملعب التونسي - نادي توزلاسبور التركي



الخميس 10 اوت 2023 س16

الملعب التونسي-العربي الكويتي



السبت 12 اوت 2023 س16

الملعب التونسي- نادي الشحانية القطري