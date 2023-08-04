الملعب التونسي: برنامج المباريات الودية في تربص تركيا

في ما يلي برنامج المباريات الودية التي سيجريها فريق الملعب التونسي بمناسبة التبرص التحضيري المقام حاليا بمدينة ازميت التركية استعدادا للموسم الرياضي 2023-2024:
الجمعة 4 أوت 2023 س16
الملعب التونسي-نادي الخلود السعودي
الجمعة 4 أوت 2023 س16
الملعب التونسي-نادي الخلود السعودي
الاثنين 7 أوت 2023 س16
الملعب التونسي - نادي توزلاسبور التركي
الخميس 10 اوت 2023 س16
الملعب التونسي-العربي الكويتي
السبت 12 اوت 2023 س16
الملعب التونسي- نادي الشحانية القطري
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