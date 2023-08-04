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كأس الملك سلمان للأندية العربية : برنامج مباريات الدور ربع النهائي

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 10:01 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم,التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت الجاري :

السبت 5 أوت 2023 :

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مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
السد (قطر) - الشرطة (العراق) س16
مدينة الملك فهد الرياضية
الاتحاد (السعودية) - الهلال (السعودية) س19

الأحد 6 أوت 2023 :
مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
الرجاء (المغرب) - النصر (السعودية) س16
مدينة الملك فهد الرياضية
الشباب (السعودية) - الوحدة (الامارات) س19

نصف النهائي (الاربعاء 9 اوت 2023) :
المتأهل من اللقاء (1) - المتأهل من اللقاء (3)
المتأهل من اللقاء (2) - المتأهل من اللقاء (4)

السبت 12 أوت 2023 :
النهائي س 20


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