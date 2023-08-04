كأس الملك سلمان للأندية العربية : برنامج مباريات الدور ربع النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور ربع النهائي لكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم,التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت الجاري :



السبت 5 أوت 2023 :





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مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

السد (قطر) - الشرطة (العراق) س16

مدينة الملك فهد الرياضية

الاتحاد (السعودية) - الهلال (السعودية) س19



الأحد 6 أوت 2023 :

مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية

الرجاء (المغرب) - النصر (السعودية) س16

مدينة الملك فهد الرياضية

الشباب (السعودية) - الوحدة (الامارات) س19



نصف النهائي (الاربعاء 9 اوت 2023) :

المتأهل من اللقاء (1) - المتأهل من اللقاء (3)

المتأهل من اللقاء (2) - المتأهل من اللقاء (4)



السبت 12 أوت 2023 :

النهائي س 20