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الدورة 32 للمهرجان الصيفي بفوشانة من 13 إلى 21 أوت

Publié le Vendredi 04 Août 2023 - 08:14 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تلتئم الدورة الثانية والثلاثون للمهرجان الصيفي بفوشانة من ولاية بن عروس من 13 إلى 21 أوت 2023 بفضاء حنبعل، وسيكون الجمهور على موعد مع سبع سهرات فنية تراوح بين الموسيقى والمسرح والتنشيط.

وسيكون الانطلاق يوم 13 أوت بكرنفال يجوب شوارع مدينة فوشانة ابتداء من السابعة مساء، أما السهرات الفنية فتستهل يوم 14 أوت بعرض موسيقي يحييه الفنان نوردو.

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ويفسح المجال في اليوم الموالي للمسرح مع عرض ديما نضحك ديما زاهي إخراج منير العرقي. ويتابع جمهور المهرجان عرض الحضرة الزاوية في سهرة 16 أوت وعرض مرتضى الفتيتي في سهرة 17 أوت .

وتتواصل السهرات الفنية الشبابية مع عرض شبابي يجمع بين الراب و”دي جي” لعبد المنعم القاروري ووسيم قيداوي مساء يوم 18 أوت، قبل أن يسدل الستار على فعاليات الدورة مع عرض “فيزا” لكريم الغربي مساء يوم 21 أوت.
ووفق بلاغ صادر عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس فإن كل العروض تنطلق على الساعة التاسعة مساء وقد حددت أسعار التذاكر بـ 5 و 10 دنانير.


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