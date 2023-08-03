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حركة النهضة تعلن عن عقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر أكتوبر 2023

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 20:59 قراءة: 0 د, 33 ث
      
أفادت حركة النهضة انها ستعقد مؤتمرها الحادي عشر أواخر شهر أكتوبر 2023، وذلك "تمسكا بحياة سياسيّة مسؤولة،
وسعيا إلى تقييم جدّي لمشاركتها في إدارة عشرية الانتقال الديمقراطي الصعب"، حسب بيان أصدرته اليوم الخميس بعد انعقاد مكتبها التنفيذي، داعية منخرطيها إلى المشاركة الواسعة في ما وصفته ب "المحطة السياسيّة الهامّة".

واعتبرت في هذا السياق، أنّ قرار تغيير رئيسة الحكومة، "ليس إلاّ محاولة للهروب الى الأمام باعتبار غياب برنامج إصلاح واضح".
...


وندّدت حركة النهضة في ذات البيان ، بظروف الموقوفين في السجن و"حرمانهم من مقابلة أهاليهم بشكل مباشربتعليمات شفاهية خالفت
قرارات القضاء"، حسب نص البيان ، إضافة الى ما يعانيه عدد منهم نتيجة الأمراض المزمنة والخطيرة، مجددة دعوتها الى إطلاق سراحهم فورا".



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