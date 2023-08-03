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الكاف: رفع سبع مخالفات في قطاع المخابز وقرارت غلق لبعضها

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 43 ث
      
اتخذت الإدارة الجهوية للتجارة بالكاف اليوم ، الخمسين، جملة من القرارات المتعلقة بغلق بعض المخابز وتسليط عقوبات على بعض المخابز الأخرى ،وذلك بعد رفع العديد من المخالفات المتعلقة بالامتناع عن البيع او تحويل مادة الفرينة المدعمة لصناعة بعض الأنواع الأخرى من الخبز بأسعار مرتفعة وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالكاف، رياض القاسمي في تصريح اعلامي
وقال القاسمي في هذا السياق، أنه تم رفع سبع مخالفات متصلة بالامتناع عن البيع او استعمال الفرينة المدعمة لغايات أخرى غير صناعة الخبز العادي سواء من الحجم الكبير أو الصغير في بعض المخابز المصنفة، مبينا أنه تمت مراقبة كل المخابز (81 مخبزة )
كما أشار الى أن عمليات المراقبة شملت جودة الخبز المصنع ومدى التزام أصحاب المخابز بصناعة الخبز وفق المواصفات المعمول بها، مؤكدا ان حملات المراقبة مكنت من الوقوف على بعض الاخلالات التي تمس صناعة الخبز وجودته وأفضت إلى اقتراح غلق المخابز المخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.


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