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الاتحاد المنستيري ينهي مشاركته بالهزيمة امام الشباب السعودي 1-صفر

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 18:43 قراءة: 0 د, 45 ث
      
انهى الاتحاد المنستيري مشاركته في منافسات كاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تحتضنها المملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت الجاري بهزيمة ثالثة امام الشباب السعودي بنتيجة 1-صفر في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة التي دارت مساء اليوم الخميس بملعب مدينة الملك سعود الرياضية.
وجاء انتصار الشباب السعودي بفضل اللاعب ايفر بانيغا في الدقيقة (26) من ضربة جزاء ليضمن فريق الشباب صدارة المجموعة ب7 نقاط والترشح الى ربع النهائي.
وانهى فريق عاصمة الرباط مشاركته متذيلا للمجموعة الثالثة بلا نقاط بعد 3 هزائم متتالية.
وفي ذات المجموعة الثالثة نجح نادي النصر السعودي في التاهل الى ربع نهائي المسابقة بعد تعادله مساء اليوم الخميس مع الزمالك المصري 1-1 حيث افتتح الزمالك النتيجة بفضل هدف احمد سيد زيزو (54) من ضربة جزاء قبل ان يتمكن كريستيانو رونالدو من تعديل الكفة (87).
...

واحتل النصر السعودي المركز الثاني للمجموعة ب5 نقاط متقدما على الزمالك الثالث ب4 نقاط حيث غادر بدوره المسابقة.


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