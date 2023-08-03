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:الرجاء المغربي يفوز على الوحدة الاماراتي ويرافقه الى ربع النهائي

Publié le Jeudi 03 Août 2023 - 18:42 قراءة: 0 د, 41 ث
      
انهى الرجاء المغربي منافسات الدور الاولى لكاس الملك سلمان للاندية العربية لكرة القدم التي تدور فعالياتها بالمملكة العربية السعودية الى غاية 12 اوت الجاري في صدارة المجموعة الرابعة ليتاهل الى الدور ربع النهائي للمسابقة بمعية نادي الوحدة الاماراتي.
وتمكن الرجاء المغربي من تحقيق الفوز الثالث (9 نقاط) على التوالي بمناسبة انتصاره مساء اليوم الخميس على الوحدة الاماراتي (ثاني الترتيب ب6 نقاط) بنتيجة 1-صفر في اطار الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة.
وجاء هدف الرجاء بفضل اللاعب زكرياء الوردي (26).
وفي مباراة شكلية تعادل الكويت الكويتي مع شباب بلوزداد المغربي 1-1 حيث افتتح اللاعب محمد بلخير التهديف للفريق الجزائري قبل ان يتمكن التونسي طه ياسين الخنيسي من تعديل الكفة في الدقيقة (87) من ضربة جزاء.
...

يذكر ان شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي قد خرجا من السباق منذ الجولة الماضية باحتلالهما تواليا للمركز الثالث و الرابع بنقطة واحدة لكل فريق.


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